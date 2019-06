La stratégie de circonstance d'Ecolo

Le co-président d’Ecolo Jean Marc Nollet l’a clamé "haut et fort" hier au parlement de Wallonie, à l’issue d’une nouvelle rencontre avec les représentants du PS : la société civile doit être invitée à la table des négociateurs.

Passons la notion très floue de "société civile", vague agrégat dont on peut voir le début mais plus difficilement entrevoir la fin.

Mais cette volonté d’élargir le spectre des négociateurs à des acteurs de terrain, était-ce une promesse de campagne des écologistes ?

Pas dans le programme

La participation citoyenne est depuis toujours au cœur de la politique d'Ecolo. Et pour ce scrutin encore, le parti a fait diverses propositions en la matière.

Citons la volonté d'élaborer un décret sur la biodiversité "avec la société civile", ou de mettre en place dans les assemblées parlementaires des commissions mixtes, composées d'élus et de "citoyens" tirés au sort, ou encore de créer un droit d'initiative législative "citoyen".

Mais on ne retrouve nulle part dans le programme 2019 d'Ecolo cette idée de consulter des citoyens très en amont, dès la rédaction du programme des futurs gouvernements, et pas seulement les patrons, les syndicats et quelques autres acteurs habituels, mais un cercle beaucoup plus large. Pas une ligne.

Positionnement circonstanciel

En fait, en Wallonie, les Verts ne sont pas indispensables, et sans le PTB et sans le cdH, ils ne peuvent travailler qu'avec le PS et avec le MR. Alors Ecolo voudrait contourner les Réformateurs et la réalité arithmétique. Peut-être en constituant un gouvernement minoritaire, et en allant chercher d'autres soutiens.

"Les circonstances sont inédites, alors il faut trouver des pistes novatrices", estime le parti.

"Face à la gravité et à la complexité de la situation (…) nous avons besoin de responsabilité d’une part, de créativité et d'inventivité d’autre part", précisait Jean-Marc Nollet ce lundi dans un communiqué. "Nous pensons que par rapport à cette situation un peu exceptionnelle, il faut des réponses exceptionnelles", disait encore Georges Gilkinet ce mercredi soir sur le plateau d'A Votre Avis.

La dernière exigence d'Ecolo concernant l'ouverture des négociations à la société civile ressemble donc bien à une stratégie post-électorale, dans la réaction plus que dans l'anticipation.

Prochaine étape, la réponse du PS à cette demande.