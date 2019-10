La Stib lance son enquête de satisfaction annuelle pour prendre le pouls de ses voyageurs

La Stib a lancé mercredi son enquête de satisfaction annuelle de ses voyageurs. Le but est de connaître le ressenti de leurs expériences dans les transports en commun de Bruxelles. Jusque fin décembre, les usagers, qu'ils soient occasionnels ou réguliers, pourront donner leur avis sur ces services, ce qui permettra ensuite à la société de cibler les demandes, les besoins et les attentes de ses voyageurs, tout en identifiant ses points forts et ses points faibles.

"Que pensez-vous des fréquences?"; "Quelle note donnez-vous aux correspondances?"; "Estimez-vous que nos véhicules sont propres?", voilà quelques-unes des questions auxquelles peuvent répondre les voyageurs dans le cadre de ce baromètre. Ils pourront aussi s'exprimer sur leur sentiment de sécurité, l'accessibilité, le site internet, l'application mobile ou encore les afficheurs de temps d'attente.

L'an dernier, les 7.000 voyageurs consultés avaient attribué une distinction à la Stib, pour la 4e année consécutive de surcroît. Cette enquête annuelle, réalisée par un bureau d'étude indépendant, est une obligation prévue dans le contrat de gestion qui lie l'entreprise à la Région de Bruxelles-Capitale. Elle sera accessible jusque fin décembre sur le site internet de la Stib. Ce baromètre lui permettra de connaître les attentes, les besoins, les demandes de ses voyageurs, mais également d'évaluer ses points forts et ses points faibles.