La Stib investit près d’un demi-milliard pour accroître sa flotte

La Région bruxelloise va injecter 1,4 milliard d’euros dans la mobilité en 2021, dont près d’un milliard est alloué à la Stib. Sur cette base, le patron de la Stib Brieuc de Meeûs annonce dans La Libre Belgique mardi des investissements dans de nouvelles lignes de métro, de tram, dans du matériel roulant, des nouveaux bus et des nouveaux trains.

►►► À lire aussi : Coronavirus et mobilité : à Bruxelles, le nombre de cyclistes a augmenté de 64% en 2020

"Outre les frais de fonctionnement de l’entreprise, nous allons investir pour 445 millions d’euros en 2021 dans de nouvelles lignes de métro, de tram, dans du matériel roulant, des nouveaux bus et des nouveaux trains. Les montants sont énormes. Nous sommes au double de ce que nous avions il y a trois ou quatre ans, et cela va encore grimper pour atteindre 600 ou 700 millions quand on sera au pic des travaux du métro Nord", se félicite Brieuc e Meeûs.

La ministre bruxelloise de la Mobilité, Elke Van den Brandt, confirme qu’il s’agit d'"un budget important" alors qu’un sixième du budget régional est injecté dans la Stib.