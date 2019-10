La St-V fait son entrée au patrimoine culturel immatériel de la Région de Bruxelles

La fête étudiante de la Saint-Verhaegen fait désormais partie de l'inventaire du patrimoine culturel immatériel de la Région de Bruxelles-Capitale, a annoncé mercredi l'Université libre de Bruxelles (ULB).

Ce classement est motivé par le fait que cet événement commun à l'ULB et à la VUB (Vrije Universiteit Brussel) contribue au "caractère multiple, indépendant et rebelle de la ville, ainsi qu'à son identité".

La St-V célèbre l'avocat libéral Pierre-Théodore Verhaegen, le fondateur des deux universités, qui fêtent cette année leur 185e anniversaire et leurs 50 ans de collaboration. L'ULB et la VUB se sont en effet séparées il y a 50 ans, mais elles ont continué à entretenir des liens étroits.

Plus de 7.000 personnes participent au défilé de la Saint-Verhaegen chaque année le 20 novembre. C'est en effet à cette date que l'ULB fut fondée en 1834. Les participants, à travers des discours ou banderoles, prônent la liberté de la recherche, de l'éducation, de la pensée et de la parole. La communauté universitaire célèbre également cette lutte pour la liberté en rendant hommage aux résistants universitaires des deux guerres mondiales.

Le cortège traverse le centre de Bruxelles au cours de l'après-midi. Le défilé commence traditionnellement au Sablon et se termine à la Bourse. De nombreux participants y arborent des banderoles et des pancartes sur lesquelles ils expriment leurs points de vue critiques sur la société et la politique.

L'édition 2019 de la Saint-Verhaegen aura pour thème "Minderbedeeld of minder verdeeld, citoyens invisibles et gouvernements nuisibles". Elle se focalisera ainsi les inégalités sociales. Elle mettra entre autres en lumière l'invisibilisation des sans-abris et la précarité dans le milieu étudiant.