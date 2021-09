La société sans cash, un rêve pour le consommateur ou surtout pour les banques ?

On apprenait ce mercredi que le nombre de distributeurs de cash allait prochainement être divisé par deux. Les grandes banques promettent que 95% de la population aura un distributeur à moins de 5 km de son domicile, mais la tendance est claire et diminue l’accès à l’argent liquide. Du coup Déclic a voulu peser les avantages et inconvénients d’une possible "société sans cash", pour le consommateur et pour les banques.

Plus pratique, plus simple… mais pas pour tout le monde

Premier argument souvent mobilisé pour défendre l’utilisation sans cesse augmentée des transactions électroniques : le côté simple, pratique et les opportunités offertes par ces modes de payement. Plus besoin d’avoir du liquide en poche, possibilité de payer par carte, sans contact, avec son smartphone, sa montre connectée… Aujourd’hui des applications permettent par exemple de se verser de l’argent en quelques secondes, de particulier à particulier, de diviser une addition au restaurant, etc.

Mais le problème c’est que tout le monde n’a pas accès à ces nouvelles opportunités. Selon une étude de la fondation Roi Baudouin publiée en 2020, 4 Belges sur 10 sont aujourd’hui à risque d’exclusion numérique. 32% ont de faibles compétences numériques, 8% n’ont tout simplement pas accès à Internet.