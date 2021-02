La SNCB prévoit dix trains de réserve au cas où trop de monde irait à la mer ce week-end

La SNCB garde dix trains en réserve pour faire face samedi et dimanche à une éventuelle affluence des voyageurs tentés par le beau temps et le dernier week-end du congé de détente (Carnaval). Ce ne sont pas des trains supplémentaires, a précisé le porte-parole de la société belge des chemins de fer Dimitri Temmerman, mais cinq trains "en stand-by" le matin et cinq autres le soir.

En ces temps de coronavirus, la SNCB mise sur une offre maximale de trains afin d’éviter une concentration trop importante de voyageurs.

En vue de ce week-end de congé, la société de chemins de fer a dès lors prévu plusieurs trains de réserve répartis sur tout le territoire.

Outre ses propres agents de sécurité, la SNCB est en contact avec les polices locales et fédérale pour accueillir et répartir au mieux le nombre de passagers. "Il se peut que l’on demande aux voyageurs d’attendre le train suivant. Nous conseillons vivement aux voyageurs de consulter l’application de la SNCB, la fréquentation y est précisée", conclut M. Temmerman.