"La situation est nettement pire que le 18 mars, qui était le début du lockdown"

Est-ce une deuxième vague ou un tsunami qui nous attend? Nos hôpitaux pourront-ils faire face? Nos écoles pourront-elles rester ouvertes? Le ministre fédéral de la santé, Frank Vandenbroucke, est l'invité de CQFD ce lundi pour faire le point sur ces questions.

Un pic d'hospitalisations dépassé dès la semaine prochaine?

Au rythme actuel, le nombre de contaminations double tous les huit jours, et les hospitalisations toutes les semaines. Samedi dernier seulement, 351 patients ont été hospitalisés dans le pays. Si on double ce chiffre, cela donne plus de 700 hospitalisations journalières et dépasse le pic de la première vague. Est-il déjà trop tard pour éviter un pareille vague? "Il n'est jamais trop tard. Mais il y a vraiment urgence", réagit Frank Vandenbroucke.

"Un doublement est un mécanisme extrêmement dangeureux", poursuit le ministre de la santé, "on n'est pas encore là mais on est très proche du tsunami. Le stress sur le personnel soignant déjà très fatigué et sur les médecins en première ligne devient énorme. A Bruxelles et en Wallonie, on est déjà en moyenne à un tiers des lits en soins intensifs occupés par des patients Covid-19. Les hôpitaux seront déjà contraints de reporter des interventions non urgentes. Mais le grand drame, c'est pour les interventions urgentes, si ces interventions doivent être reportées, c'est une catastrophe sanitaire".

On a voulu réconcilier lutte contre le virus et contre l'isolement des gens

Frank Vandenbroucke le reconnait: "La situation est pire que le 18 mars, nettement pire qu'en début de lockdown, mais nous avons voulu réconcilier la lutte contre le virus avec un autre combat: la lutte contre l'isolement des gens. Nous ne voulons pas isoler totalement les gens."

"Comment aider notre personnel soignant? En étant beaucoup plus stricte et prudent. Protégez-vous, protégez vos proches, afin de ne pas être contaminé, de ne pas devoir être hospitalisé, de ne pas venir prendre le lit d'une personne qui en a plus besoin. On a une chance de réussir si on est stricte pour soi-même et pour ses proches. Se protéger est une question de sagesse, pas de faiblesse", affirme le ministre.