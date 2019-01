La réunion entre la patronne de Proximus et Charles Michel a débuté

Dominique Leroy vient d’entrer au 16 rue de la Loi. Une réunion est prévue entre d’une part le CEO de Proximus et le président du Conseil d’administration de l’entreprise publique et, d’autres part, Charles Michel, Kris Peeters et le ministre de tutelle, Philippe De Backer.

Pour rappel mardi soir, le Premier ministre avait décidé de convoquer la patronne de Proximus suite aux rumeurs de licenciements au sein de l’entreprise publique. Selon plusieurs médias, Charles Michel n’aurait pas apprécié la manière dont les informations lui auraient été communiquées "ni sur la forme ni sur le fond".

Les syndicats toujours dans l'attente

Mardi, le syndicat socialiste flamand de la fonction publique a relayé l'information que près de 2000 emplois pourraient être menacés, tout en précisant qu’il s’agit "de bruit de couloir" et qu'il n’avait eu accès à aucune confirmation officielle. Ce mercredi matin, les syndicats sont toujours dans l'attente d’information sur un éventuel plan de licenciements.

Ils craignent que ce possible plan d'économie soit une conséquence directe de la proposition du ministre de tutelle de l'époque, Alexander De Croo, d'ouvrir le marché des télécoms à un quatrième opérateur.