La rencontre entre Jambon et Close autour du centre pour migrants en transit jugée "constructive"

Le ministre de l'Intérieur, Jan Jambon (N-VA), et le bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close (PS), ont pris part lundi après-midi à réunion qualifiée de "constructive" dans l'entourage de ces deux acteurs à propos de la gestion du sort des migrants en transit en Belgique, et en particulier à Bruxelles.

De part et d'autre, on considère qu'il est trop tôt pour envisager des mesures concrètes. Selon le cabinet du ministre de l'Intérieur, une nouvelle réunion sera programmée bientôt. Aucune date n'a cependant été fixée pour me moment.

"Les deux parties autour de la table sont disposées à travailler sur le problème, à savoir mettre fin au trafic illégal", a-t-on indiqué au cabinet du ministre de l'Intérieur.