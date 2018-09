La reine Paola victime d'un accident vasculaire cérébral, ses jours ne sont pas en danger

Alors qu'elle était à Venise, la reine Paola aurait été victime d'un accident vasculaire cérébral (AVC) dans la soirée d'hier. Ce diagnostic doit être confirmé lors du retour de la reine en Belgique. Dans l'attente, le Palais royal évoque un "malaise", un "incident", sans plus de précision. Âgée de 81 ans, la reine sera rapatriée par avion cet après-midi, via à l’aéroport de Melsbroek.

Dans un communiqué publié en milieu de matinée, le Palais indique: "Suite à un problème de santé, Sa Majesté la Reine Paola sera rapatriée en Belgique dans le courant de la journée pour y subir des examens médicaux".

Le Roi Albert II aux côtés de la reine

La reine Paola est actuellement prise en charge à l'hôpital Santi Giovanni e Paolo de Venise. Les médecins de l'établissement ont conclu que son état n'était pas grave et que ses jours n'étaient pas en danger. La reine ne se trouve d’ailleurs pas au service spécialisé pour le traitement des accidents vasculaires cérébraux graves. Le Roi Albert II est actuellement a ses côtés, a constaté la correspondante de la RTBF sur place.

Pour son retour en Belgique, la reine ne devra pas être transportée dans un avion médicalisé. Elle n'est pas victime de paralysie et parle normalement.

"Tout va bien" indique un médecin de l'hôpital Santi Giovanni e Paolo au micro de la RTBF: "la reine a eu un malaise passager qui méritait un contrôle approfondi. Son état n’est pas préoccupant. Elle est arrivée chez nous cette nuit et nous avons réalisé une série d’examens, pour lui permettre de rentrer chez elle en toute tranquillité et le plus vite possible."

Santé fragile

En septembre 2015, l'épouse d'Albert II avait déjà été victime d'un malaise alors qu'elle était en vacances en Italie. Le palais royal avait alors précisé que la Reine connait de troubles du rythme cardiaque. Souffrant d'ostéoporose, la Reine a également connu plusieurs fractures, d'une vertèbre en 2016 et de la hanche en 2017.

La reine Paola, d'origine italienne, est l'épouse du roi Albert II qui a régné de 1993 à 2013, date à laquelle il a abdiqué en faveur de son fils Philippe, aujourd'hui âgé de 58 ans.

Née princesse Paola Ruffo di Calabria, le 11 septembre 1937, à Forte dei Marmi, en Italie, Paola est la plus jeune des sept enfants du prince Fulco Ruffo di Calabria, aviateur-héros de la Première guerre mondiale, et de la comtesse Luisa Gazelli.

Paola a passé toute sa jeunesse à Rome, où elle a rencontré, à 21 ans, le prince Albert lors d'une réception organisée à l'ambassade de Belgique en marge des cérémonies d'intronisation du pape Jean XXIII.