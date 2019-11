La Reine Paola à Dour à la rencontre d'élèves et de professeurs (photos)

Ses apparitions ne sont plus très nombreuses, mais la Reine Paola est pourtant bel et bien de sortie aujourd'hui. Elle est en visite à l'Institut de la Sainte Union à Dour, dans le cadre du programme "Ecole de l'Espoir". La Reine, par l'intermédiaire de sa fondation, soutient activement, depuis 1999, des projets pédagogiques "innovants" destinés à améliorer l'intégration des jeunes et de leur famille.

Aujourd'hui, elle a décidé de mettre en lumière le projet de cette école et de rencontrer les enseignants et les élèves pour s'informer des résultats obtenus.

Mardi passé, la Reine Paola s'est rendu à l'école fondamentale "De Wereldreiziger" à Anvers.