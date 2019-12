La reine Mathilde a rendu visite aux enfants de l'hôpital des enfants Reine Fabiola

La reine Mathilde a visité vendredi matin l'hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola (Huderf), situé à Laeken.

Des membres du personnel soignant et des clowns ont attendu son arrivée dans le hall principal. La reine a ensuite participé à une table ronde. Elle s'est alors entretenu avec les directeurs et les chefs de service et de clinique qui lui ont parlé de leur travail.

La reine Mathilde a ensuite rencontré des enfants de l'unité de dialyse. Elle s'est intéressée à leurs histoires et à leurs trajets de soins. Elle a pris le temps de discuter avec les enfants, leurs parents ainsi qu'avec le personnel soignant.