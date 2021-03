La reine Mathilde à Namur afin de rencontrer l’Association pour la Solidarité étudiante

La reine Mathilde s’est rendue mercredi après-midi à Namur afin de rencontrer les représentants de l’Association pour la Solidarité étudiante en Belgique (ASEB). Celle-ci participe à la gestion de la Solidarithèque de Namur, chargée de la mise à disposition de paniers alimentaires abordables pour les étudiants du supérieur en difficulté financière.

La visite royale a débuté sur le coup de 15h30 à l’Arsenal. La Reine a été accueillie par Naji Habra, recteur de l’Université de Namur, et le docteur Bakhouche, fondateur de l’ASEB qui est à l’origine des épiceries solidaires destinées aux étudiants en Wallonie et à Bruxelles. Elle s’est ensuite entretenue avec d’anciens étudiants devenus bénévoles pour qu’ils lui expliquent les tenants et les aboutissants de leur action.

La crise sanitaire au cœur des discussions

Le tour de tables s’est poursuivi avec les dirigeants de l’UNamur et des hautes écoles du pôle académique namurois, puis avec des étudiants. Il a alors été question de l’organisation mise en place pour faire face à la crise sanitaire et préserver au mieux la santé mentale de chacun.

La Reine s’est ensuite rendue à la Solidarithèque de Namur, où elle a pu voir comment est organisée la distribution des vivres aux étudiants. Plusieurs bénéficiaires étaient également présents pour s’entretenir avec la souveraine avant son départ.

Des paniers alimentaires disponibles par la solidarithèque de Namur

La Solidarithèque de Namur est gérée par les services sociaux de l’UNamur, de la Haute Ecole Albert Jacquard (HEAJ) et de la Haute Ecole de la Province de Namur (HEPN), en collaboration avec l’ASEB. Depuis octobre 2020, elle oeuvre à aider les étudiants du supérieur confrontés à des difficultés financières. Chaque mercredi, elle met à disposition des paniers alimentaires composés de produits variés au prix de quatre euros. Les vivres sont récoltés et livrés par l’ASEB. Ils proviennent d’invendus de magasins, de banques alimentaires, du Fonds européen d’aide aux démunis ou encore d’achats groupés.

Plus de 470 étudiants namurois ont déjà fait appel à ce service, aussi accessible aux autres hautes écoles de la capitale wallonne. Le nombre moyen de paniers vendus est de 66 par semaine mais il a fortement augmenté depuis février, étant donné le contexte sanitaire. La vente hebdomadaire varie désormais entre 80 et 90 paniers à chaque distribution, précise encore l’UNamur.