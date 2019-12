La Région bruxelloise entend simplifier les contacts entre les citoyens et l'administration

Adresse, composition de ménage, état civil, ... ce genre d’information est souvent réclamée dès que l’on s’adresse à une administration. Or ces données, les administrations régionales ou communales les ont déjà ! Une enquête réalisée en novembre 2018 à la demande d’Easy.Brussels, l’agence régionale pour la simplification administrative, révélait d'ailleurs, que 71% des Bruxellois souhaitaient une meilleure communication entre les administrations bruxelloises. Et cela afin qu’ils n’aient pas à remplir continuellement les mêmes renseignements. Le gouvernement bruxellois a donc adopté ce jeudi un avant-projet d’ordonnance baptisé "Only once", traduisez "Une fois, seulement".