La Régie des Bâtiments sous la loupe: peu glorieux pour mieux privatiser?

Le consultant Deloitte a passé la Régie des Bâtiments à la moulinette, et les conclusions ne sont pas très engageantes. Le rapport du consultant est sévère, très sévère, sur la manière dont la Régie gère le parc immobilier. Pour mémoire, la Régie des Bâtiments gère 7,5 millions de m2 de bâtiments fédéraux et emploie 810 équivalents temps plein. En 2017, un rapport de Cour des comptes étrillait déjà les méthodes de la vénérable institution.

Obsolète

Deloitte pour sa part pointe la gestion structurelle et des ressources humaines. Sur 7,5 millions de m2 gérés, seul 1,2 million est en réalité "monitoré" (mesurer les bâtiments et relever leur niveau d'occupation) par les équipes de l'institution, selon le rapport. Deloitte pointe également des locations non optimisées, une négociation des baux fragmentée et un manque criant d'outils informatiques performants.

Le rapport espace/personnel est aussi mis en évidence : beaucoup de m2 pour trop peu de personnel. C'est une vue générale mais elle est parlante : 7,5 millions de m2 pour 810 équivalent temps plein. Cela donne, comme espace de travail, 34 m2 par personne. A nuancer évidemment puisque des bâtiments sont vides ou mal occupés.

Deloitte qui pointe aussi la durée des baux, "certains sont bien trop longs, jusque 27 ans".

Du point de vue des ressources humaines, Deloitte relève un volume de personnel plus élevé que dans d'autres pays européens ainsi que des travailleurs plus âgés et moins qualifiés.

Au rayon "peut mieux faire", Deloitte pointe également du doigt le système de comptabilité "qui date de 1983".

Conclusions

Dans ses conclusions, Deloitte estime que la Régie doit opérer "un changement de cap fondamental" de son portefeuille, avec à la clé "un potentiel d'économies important". Cela tombe bien, début 2019, l'organisme parastatal doit devenir une société anonyme de droit public. Deloitte chiffre d'ailleurs une diminution du portefeuille de 1,1 million de m2 à opérer d'ici 2025.

Deloitte a également passé aux rayons X la structure de la Régie. Le rapport conclu à "un manque de personnel dans l'équipe de maintenance. En cas de souci, tout se gère par téléphone ou mail mais avec très peu de personnes ayant été formées ou placées pour y répondre efficacement".

Par ailleurs, il n'existe pas de système informatique qui permet aux utilisateurs de ces bâtiments de signaler des problèmes rapidement et il n'y a pas assez de monde ensuite pour dispatcher les chantiers.