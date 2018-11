La réforme des pensions au point mort? "Non, on veut arriver à un accord", répond le ministre Bacquelaine

Alors, la réforme est-elle au point mort ? Non, affirme le ministre des Pensions, sur le plateau de La Première ce mercredi. Et d'avancer les chiffres du taux d’emploi des 55-64ans, qui sont passés de 42% en 2014 à 49% au quatrième trimestre 2017. "On a relevé les conditions d’âge et de carrière, et ce compris pour les retraites anticipées, et ça porte d’ailleurs ses résultats", affirme-t-il.

"Les négociations sont là pour affiner ces critères de pénibilité. Elles n’ont pas permis de trouver des convergences suffisantes entre le banc patronal et les syndicats, mais je pense que ces convergences sont possibles, et c’est pour cela que le gouvernement a nommé un conciliateur."

Autre point de conflit dans cette réforme : la pension à temps partiel. "Elle intervient au moment où l’on est dans les conditions de la pension anticipée : à partir de 60 ans, et souvent vers 62-63 ans. A ce moment-là, nous avons constaté que beaucoup de personnes partaient à la pension anticipée : un tiers des salariés, et 90% dans le secteur public, parce qu’ils souhaitaient avoir du temps-libre. Je pense donc que cette pension mi-temps sera une opportunité qui sera saisie par de nombreux travailleurs, car nettement plus avantageuse que le crédit-temps (la possibilité d’aménager son temps de travail à partir d’un certain âge, demander de passer en 4/5 temps, par exemple, ndlr). Mais ça ne remplace en rien le crédit temps ou l’interruption de carrière, c’est une nouvelle option qui est proposée."

Mais, bien évidemment, en pension mi-temps, le travailleur ne cotise plus qu’à 50% pour sa pension, contrairement au crédit-temps. A cela, Daniel Bacquelaine répond que le travailleur gagne plus en ayant un salaire mi-temps et une pension mi-temps, qu’avec un crédit-temps aménagé en mi-temps, où là, le travailleur perçoit une allocation supplémentaire de l’ONEM, moins élevée que la pension mi-temps. Autrement dit, si le travailleur est lésé au niveau de sa prise de pension complète en passant par une pension mi-temps, il est avantagé lorsqu’il passe en pension mi-temps par rapport au crédit-temps. Une logique qui ne convainc guère ni les syndicats, ni les patronats : les deux s’opposent à ce système, estimant que le projet est trop rigide et ne tient pas compte des cas particuliers (carrières mixtes, par exemple).

Déjà un succès ?

En tout cas, que le volet sur la pénibilité passe ou non durant cette législature, le ministre considère que la réforme des pensions est déjà un succès. "En Belgique, le problème est qu’on partait en moyenne à la retraite à 59,5 ans, et maintenant, on a déjà gagné un an et demi, en passant à 61 ans. On est en train d’assurer la garantie du paiement des pensions à l’avenir, pour les générations futures."

Du côté des chiffres de l’OCDE, on observe en effet une petite progression de l’âge effectif de départ à la retraite : stagnant autour de 59-60 ans depuis les années 2000, cet âge augmente constamment depuis 2005.