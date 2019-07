La rédaction du journal L'Avenir sur pied de guerre

C’est un long conflit qui anime les relations entre les rédacteurs des Éditions de L’Avenir et leur actionnaire liégeois, Néthys. Le groupe de presse s’est séparé d’une partie importante de ses agents. L’avenir des quotidiens n’est pas pour autant assuré et le personnel a déposé un préavis de grève pour obtenir des réponses à ses inquiétudes. Pour toute réponse, il a reçu des menaces. Une assemblée va donc se tenir ce mercredi matin.



Interdit !

Cette assemblée est interdite par la direction qui a envoyé une mise en demeure à la Société des Rédacteurs du groupe et à l’Association des Journalistes Professionnels. Bref, on est plus proche de la déclaration de guerre que de la procédure de conciliation.

La raison principale de cette assemblée tient à la volonté de préserver une indépendance rédactionnelle que les journalistes estiment menacée. C’est dans ce contexte qu’ils ont entre autres demandé le départ du directeur des rédactions qu’ils considèrent comme l’homme lige de l’actionnaire.

Du côté de la direction, on espère que l’ouverture – programmée ce mois-ci – d’un poste de Rédacteur en chef contribuera à un apaisement.



Assemblée malgré tout

Toujours est-il que dans quelques heures se tiendra cette assemblée générale. On y annonce la participation de la Secrétaire nationale de l’AJP, quand bien même elle n’y est pas autorisée.

De toute façon, il y a peu de chance que le Directeur général des Éditions de l’Avenir s’y oppose aussi fermement qu’il l’a annoncé par recommandé à l’intéressée. Il semble en effet que le chaudron qui bout dans son entreprise ne l’ait pas empêché de partir en vacances.