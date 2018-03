La publicité Mobile Vikings jugée dénigrante ne pourra plus être diffusée

Le Jury d'Ethique publicitaire (JEP) a décidé de sanctionner l'opérateur téléphonique virtuel Mobile Vikings. Mobile Vikings devra modifier son dernier spot ou à défaut ne plus le diffuser. Pour le Jury, ce spot "porte atteinte à la dignité humaine et est dénigrant pour un certain groupe de personnes".

Qu'illustre cette séquence? On y voit une jeune femme prénommée Fleur. Elle raconte: "Avant, j’étais avec un mec vraiment canon. Il avait des yeux bleus magnifiques et une éno… Je postais tout le temps des photos de lui sur Instagram. Il était tellement mignon. Mais bon, après une semaine j’avais épuisé tout mon data. Ça pouvait plus continuer comme ça. Donc voilà, maintenant je suis avec Egbert."

La version en néerlandais avait déjà été condamnée

A l'écran, apparaît alors un homme roux de grande taille au crâne légèrement dégarni. Il essaie d'embrasser la jeune femme sur la joue mais celle-ci se détourne en exprimant un certain malaise sur son visage. "L’homme se redresse, met de nouveau sa main sur son épaule et cligne des yeux", décrit le JEP. En voix off, le téléspectateur peut entendre: "Ne laissez pas votre abonnement guider votre vie. Choisissez l’offre data la plus avantageuse de Belgique."

Le spot a donné lieu au dépôt d'une plainte. Selon celle-ci, la publicité "exprime une image humiliante de l’humain s’il ne répond pas à certains critères".

Rejet à l'égard de l'homme

Une motivation retenue par le JEP, qui avait condamné par le passé la version en néerlandais de la publicité. "Cette version en français du spot sur laquelle porte la plainte véhicule également le message selon lequel l’homme présenté ne répondrait pas à une image idéale en raison de ses caractéristiques physiques. Il est également d’avis que ce spot montre une relation entre personnes au sein de laquelle la femme manifeste clairement son rejet à l’égard de l’homme parce qu’il ne répond pas à une certaine image apparemment souhaitable et qu’en l’espèce, il est donc effectivement question de la formation d’une perception négative autour des personnes qui ne répondent pas à cette image. Selon le Jury, cela est d’autant plus problématique compte tenu du jeune groupe cible du spot."

Le JEP rappelle que "le recours à l’humour ne supprime jamais la responsabilité éthique de l’auteur du message et ne peut donc rendre la publicité contraire aux règles de l’éthique publicitaire".