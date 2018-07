La protection civile distribue de l'eau dans un bouchon sur l'E19 à Moorsele

Un bouchon s'est formé, vendredi, sur l'E19 à Moorsele en direction de Courtrai, à la suite d'un accident. Un camion a perdu son chargement et le trafic se fait sur la bande d'arrêt d'urgence. La protection civile et la Croix-Rouge sont sur place et distribue de l'eau aux automobilistes, a-t-on appris.

Le camion a perdu son chargement vendredi matin à hauteur du croisement de l'A19 et de l'E403.

Selon l'Agence flamande des routes et du trafic, il y a un bouchon de 4km. Les pompiers de la zone Fluvia sont sur place pour nettoyer la chaussée.