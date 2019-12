La proposition de loi sur l’avortement approuvée en deuxième lecture en commission de la Justice

La commission de la Justice de la Chambre a approuvé vendredi la proposition de loi qui élargit les conditions de l’avortement et le dépénalise complètement. Le PS, le sp.a, le MR, l’Open Vld, les écologistes et le PTB ont voté en faveur du texte. Le CD & V, la N-VA et le Vlaams Belang ont voté contre.

►►► A lire aussi : Un Jour dans l’Info : 1990, le Roi Baudouin refuse de signer la loi dépénalisant l’avortement

Le texte vise à adapter la loi de 1990 à l’évolution de la société, et notamment répondre au problème des quelque 500 femmes qui chaque année vont avorter à l’étranger. Il porte à 18 semaines le délai dans lequel une interruption volontaire peut être pratiquée au lieu de 12 semaines actuellement. L’IVG est en outre complètement dépénalisée aussi bien pour les femmes que pour les médecins et le délai de réflexion est réduit de 6 jours à 48 heures.

La proposition viendra en séance plénière après le congé de fin d’année mais elle ne sera très vraisemblablement pas encore approuvée à ce moment. Le CD & V a déjà fait savoir qu’il demanderait l’avis du Conseil d’Etat, ce qui reporterait le vote d’un mois.