"La priorité est de rétablir le contact avec les personnes isolées", dit Elio Di Rupo

Ce samedi, le ministre-président de la Région wallonne Elio Di Rupo s’est rendu dans la commune de Trooz, en province de Liège, où les inondations ont été particulièrement destructrices. Dans l’urgence, le chef de l’exécutif wallon fixe les priorités, la première : rétablir un contact avec direct avec les personnes isolées. "Ils sont beaucoup, on parle de plusieurs milliers de personnes avec qui on a que des contacts indirects. Elles n’ont plus de téléphone et ne peuvent plus se déplacer. Les rues sont cassées, brisées, les ponts se sont effondrés", explique Elio Di Rupo. "Il faut absolument apporter de la nourriture et de l’eau potable à ces personnes", prévient-il, "un travail considérable et dans l’extrême urgence".

Dans un second temps, le ministre-président explique qu’il faut vérifier l’état des immeubles et des maisons. En cas d’instabilité, "il faut les extraire, les amener dans des centres de regroupements pour ensuite les reloger".

Les gouverneurs de provinces se réuniront

Le ministre-président de la Région Wallonne dit avoir pris contact avec le Centre de crise national. Les gouverneurs se rassembleront pour assurer une coordination. Le gouverneur de Liège devra quant à lui établir "avec précision ce dont il a besoin en ce qui concerne la téléphonie, la production d’électricité, le génie civil, le matériel pour déblayer, etc."

"Quand tout sera défini, l’armée interviendra", assure Elio Di Rupo qui précise que la défense est déjà mobilisée à Bruxelles et est prête à se déployer.