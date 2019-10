Que ce soit en jeans et basket chez les pompiers bruxellois ou en habit traditionnel au Kenya, cela fait plusieurs mois déjà que la princesse Elisabeth fait des apparitions remarquées en Belgique ou à l’étranger. A la veille de ses 18 ans, la jeune princesse se prépare doucement à son futur rôle de reine des belges. Si désormais elle peut régner, elle n’accédera cependant pas au trône tout de suite. Le chroniqueur royal Patrick Weber se plaît à rappeler que son père est un jeune souverain : "Même à la veille de ses 60 ans, cela ne fait que 6 ans qu’il a pris ses fonctions".

D’abord, se former !

En attendant, le princesse héritière continuera d’abord à se former. Pour l’historien Vincent Dujardin, la formation de la future cheffe d'Etat doit être un savant mélange entre ce qu’elle souhaite et les impondérables de la fonction. "Il lui faut des notions de droits, d’histoire, d’économie mais elle aura aussi à assumer un important rôle de représentation, il est donc important qu’elle se sente bien dans ses baskets". Depuis son plus jeune âge, ses parents y veillent. Ils essaient de lui inculquer une éducation la plus normale possible. Après avoir fréquenté le collège Sint-Jan Berchmans à Bruxelles en néerlandais, puis l'Atlantic College aux Pays de Galles en anglais, ce sera sans doute l'université à l'étranger qui l’attendra après son baccalauréat international. De quoi éviter de devoir choisir entre le nord et le sud du pays, et un enseignement catholique ou pas.