La princesse Eléonore doit changer d'école : l'établissement, trop éloigné de son domicile, ne répond pas aux critères géographiques définis

La princesse Eléonore, plus jeune enfant du couple royal, doit changer d'école car l'établissement est trop éloigné de son domicile, écrivent mercredi SudPresse, Het Nieuwsblad et De Standaard.

La princesse a terminé son cycle à l'école primaire Sint-Jan-Berchmans à Bruxelles mais ne remplit pas les critères géographiques de l'établissement pour intégrer la première secondaire. Plus aucun membre de la famille royale n'y est inscrit non plus.

Eléonore étudiera donc au collège néerlandophone Heilig Hart à Wezembeek-Oppem. L'école se situe à près de 20 km du château de Laeken mais il y restait apparemment de la place, écrit SudPresse.