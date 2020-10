La princesse Delphine a rencontré Albert et Paola : "Un nouveau chapitre s’est ouvert"

Après avoir rencontré le roi Philippe le 15 octobre dernier, la princesse Delphine a rendu visite à Albert II et son épouse Paola. Dans un communiqué, le couple royal et Delphine déclarent : "Un nouveau chapitre s’est ouvert, empreint d’émotions, d’apaisement, de compréhension et, également, d’espoir."

La rencontre s’est déroulée au Château du Belvédère. "Chacun de nous a pu exprimer, sereinement et avec empathie, ses sentiments et son vécu. Après les tumultes, les blessures et la souffrance, vient le temps du pardon, de la guérison et de la réconciliation", poursuit le texte.

"C’est le chemin, patient et parfois difficile, que nous avons décidé de prendre résolument ensemble. Ces premiers pas ouvrent la voie qu’il nous appartient désormais de poursuivre paisiblement", conclut ce communiqué signé par "Delphine, Paola et Albert".

