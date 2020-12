La prime d’encouragement aux soignants a fondu

Les fiches de salaire de décembre arrivent dans les boîtes aux lettres et le personnel soignant à qui Gouvernements fédéral et wallon avaient promis des primes déchante.

On leur avait annoncé 985€ mais la somme était en "brut" et une fois que les impôts sont passés, c’est beaucoup moins. Une différence qui en vexe plus d’un.

Comme une humiliation

Ida est aide familiale. Elle vient de recevoir sa prime. "C’est mieux que rien. D’ailleurs, nous n’avions rien demandé, dit-elle. Mais voir le montant ainsi raboté, c’est comme si notre valeur personnelle avait suivi la même réduction." Comme beaucoup d’autres, Ida aurait préféré qu’on lui annonce tout de suite le montant net plutôt que de faire miroiter une somme surfaite.

Ambiguïté

La promesse du politique est effectivement équivoque. Le gouvernement a annoncé une somme importante qui a embelli exagérément son geste.

Oui, mais d’un autre côté, explique le Dr Marc Bourgeois, spécialiste en droit fiscal à l’ULg, il est impossible d’indiquer le net quand on parle de revenus. Un couple sans enfants et avec deux salaires n’est pas imposé comme un parent entretenant seul toute une famille.

Tout n’est pas perdu

Mais infirmières, aides familiales ou employés des hôpitaux pourraient recevoir finalement plus que ce qui est mentionné sur leur fiche de paie de décembre. En effet, l’employeur prévoit souvent un précompte trop lourd sur les suppléments de revenus. Un argent qui, régulièrement, revient par une autre porte. Habituellement, lorsque l’impôt annuel est calculé, une partie de ce précompte est rendue, indique Marc Bourgeois.

Défiscaliser ou faire un abattement

Cela dit, l’État aurait pu clarifier ses promesses. Par exemple en décidant de défiscaliser la prime de 985€ ou en réduisant son taux d’imposition. Il l’a fait pour le droit-passerelle de crise. Mais pas pour les étrennes du personnel soignant.