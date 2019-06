La présentatrice Nathalie Maleux en larmes en plein JT suite à un émouvant reportage

Le JT de 13h de ce mardi 11 juin aura été marqué par l'émotion. Après avoir présenté un reportage réalisé par France 2, la présentatrice Nathalie Maleux fond en larmes.

La séquence présente l'histoire d'un vétéran américain de la Seconde guerre mondiale, qui retrouve 75 ans plus tard Jeanine, en Normandie. Jeanine est son amour de jeunesse. Un reportage qui a surpris autant qu'ému le visage du JT de la mi-journée puisque, de retour en plateau, elle n'a pu retenir son émotion.

Cette scène captée par les caméras présentes sur le plateau montre que derrière les visages qui se meuvent sur les écrans, se cache un ressenti, souvent dissimulé. Sur les réseaux sociaux, plusieurs téléspectateurs ont souligné ce moment inattendu, saluant l'humanité de la journaliste malgré son rôle dans le journal télévisé. "La petite larme de Nathalie Maleux pendant le journal est super touchante. Elle n'est pas la seule à avoir été ému", a écrit un internaute dans un message adressé à la page Facebook RTBFinfo. Un autre utilisateur du réseau social a tenu à rassurer la présentatrice : "Tracasse Natha, à mon avis, on n'est pas que deux à avoir chialé sur ces retrouvailles après 75 ans, de ces deux vieux (?). On sent tellement que c'est comme s'il avaient encore 20 ans..."

Cet exemple est représentatif d'autres situations où des visages connus des téléspectateurs de la RTBF se sont laissés aller à l'émotion. On se souvient par exemple de la vidéo publiée sur Facebook le 28 février 2017 par la présentatrice météo Tatiana Silva. Elle y faisait part de sa peine de quitter les téléspectateurs belges pour rejoindre les plateaux de la météo de TF1. Plus récemment, c'est sa remplaçante, Cécile Junga qui avait fait parler d'elle en publiant sur les réseaux sociaux une vidéo où elle témoignait recevoir de nombreux messages à caractère raciste. Cette capsule avait fait le tour des médias et enflammé l'opinion publique.