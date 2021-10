La police invite 400.000 Belges à donner leur avis en termes de sécurité

La Police fédérale a lancé lundi, en partenariat avec la Police locale, le SPF Intérieur et les autorités locales, la 10e édition du Moniteur de sécurité, indique-t-elle par communiqué. Quelque 400.000 personnes âgées de 15 ans et plus seront sondées dans le cadre de cette enquête nationale.

Celle-ci vise à connaître la perception de la population concernant la sécurité et la police, afin de répondre au mieux à ses préoccupations. Les personnes qui recevront l'enquête par courrier pourront par exemple attribuer un score à leur quartier en matière de sécurité, dire si elles se sentent en (in)sécurité et s'exprimer sur la façon dont elles perçoivent l'action de la police.

La Police fédérale a rédigé ce questionnaire national en collaboration avec plusieurs partenaires, tandis que 132 zones de la Police locale y ont ajouté un volet consacré spécifiquement à l'environnement local.

L'enquête peut être aussi bien complétée sur papier qu'en ligne et devrait prendre entre 10 et 15 minutes en moyenne. Les destinataires du courrier ont été sélectionnés de manière aléatoire. L'anonymat des réponses est garanti, que ce soit en ligne ou sur papier, précise la Police fédérale.

Les résultats de ce Moniteur de sécurité sont attendus mi-2022.