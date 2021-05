La police et l’armée toujours à la recherche de Jürgen Conings, le militaire en fuite dans le Limbourg

Les recherches effectuées jeudi n’ont pas permis de mettre la main sur Jürgen Conings. Les policiers et militaires belges déployés sur le terrain avaient bénéficié de renforts des polices des pays voisins, notamment d’Allemagne et du Luxembourg.

L’individu, qui figure sur la liste des terroristes et extrémistes de l’Ocam (l’organe de coordination et d’analyse de la menace), en raison de ses idées d’extrême droite, n’a plus été vu depuis lundi matin, lorsqu’il a quitté son domicile situé à Dilsen-Stokkem et s’est rendu au travail, selon un avis de recherche diffusé par la police fédérale.

Depuis mardi après-midi, les autorités recherchent ce militaire de 46 ans. Il serait lourdement armé et a menacé de s’en prendre aux structures de l’État et à plusieurs personnalités, dont Marc Van Ranst, qu’il avait déjà menacé par le passé.

Mardi soir, sa voiture a été retrouvée dans les bois de Dilsen. Plusieurs armes lourdes ont été découvertes dans son véhicule, a signalé le parquet fédéral.

De mardi soir à la nuit de jeudi à vendredi, des dizaines de policiers et militaires ont fouillé un large périmètre du parc national de la Haute Campine. Les fouilles n’ont cependant rien donné et une colonne d’environ 50 véhicules avec des militaires et des blindés de l’armée a quitté les lieux dans la nuit.

L’Ocam a fixé le niveau de menace concernant Jürgen Conings à 4. Cependant, à l’échelle du pays, le niveau général de la menace dans le pays reste à 2 sur une échelle de 4, a indiqué vendredi l’Organe de coordination et d’analyse de la menace (Ocam). "Le fait que le suspect n’ait pas été retrouvé jeudi ne change rien", affirme la porte-parole de l’Organe.

Le Centre de crise national se refuse pour l’instant à tout commentaire sur la mise en place éventuelle de nouvelles mesures. "Les analyses de risque sont constamment adaptées sur la base des dernières informations. Des décisions suivront, mais les détails ne peuvent pas être dévoilés", ajoute le porte-parole du Centre.