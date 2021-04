La police d’Anvers veut vendre des ours en peluche, des parapluies et autres gadgets avec son logo

La police anversoise envisage de lancer une gamme de produits avec son logo. Elle veut aller plus loin que les classiques bics ou autocollants distribués à certaines occasions. L’idée est de commercialiser toute une série de produits à l’image de la police d’Anvers. Ours en peluche, vêtements, jouets, parapluies seraient autant d’exemples de gadgets que les fans de la police anversoise pourraient acheter, un peu comme à New York, on peut acquérir des objets siglés "NYPD", la police de New York. La police d’Anvers lance un sondage sur son site pour évaluer l’intérêt du public pour cette idée.

Un body pour bébé au logo de la police d’Anvers ?

C’est sur son compte Twitter que la police d’Anvers a lancé son idée. "Nous lançons une enquête pour savoir si nous pouvons mettre sur le marché et commercialiser des articles avec le logo de la police d’Anvers", peut-on lire dans le commentaire. Le tweet est aussi accompagné d’une invitation à remplir un sondage en ligne. La police d’Anvers demande ainsi aux internautes quels objets ils seraient prêts à acheter, par quel moyen et à quel prix. La liste des gadgets envisagés et longue et variée. Il y a les traditionnels stylos et porte-clés. On trouve aussi des gobelets, des mugs, des sacs. La police d’Anvers serait aussi prête à commercialiser des vêtements comme des t-shirts, des polos, des sweat-shirts et même des bodies pour bébés. A Anvers, les cyclistes ne seraient pas oubliés : des capes de pluie, des sonnettes et des housses pour selles de vélo marquées du logo de la police anversoise pourraient être proposées. Pour les piétons, il y aurait des parapluies. Quant aux enfants, les responsables de la police d’Anvers envisagent de commercialiser des jouets, par exemple, des petites voitures, des talkies-walkies ou des ours en peluche. Le canal de vente de ces articles devrait être précisé, qu’il s’agisse de vente en ligne sur un webshop, de l’installation d’une boutique dans le centre-ville d’Anvers ou d’un partenariat avec une chaîne de magasins.

Populariser la police anversoise et en faire une "marque forte"

Ce projet de vente de gadgets, c’est une piste que les responsables de la police d’Anvers envisagent de suivre pour rendre cette institution plus populaire. "Nous sommes un grand corps de police. Au cours des prochaines années, nous aurons besoin de 500 personnes pour les effectifs. Nous voulons montrer que nous sommes un employeur attractif", explique Wouter Bruyns, porte-parole de la police d’Anvers. L’idée est de "faire de la zone de police d’Anvers une marque forte", poursuit le porte-parole. La police d’Anvers dispose déjà de gadgets publicitaires, comme des bics ou des t-shirts qui sont distribués lors des journées portes ouvertes, les "jobs days" ou encore lors d’opération de sensibilisation auprès des plus jeunes. Ces gadgets sont déjà très demandés. L’idée serait donc de permettre à plus de monde d’en acquérir, moyennant paiement. "On ne va pas gagner de l’argent. Ce sera minime", explique le porte-parole de la police anversoise. Tout au plus, explique-t-il, l’argent récolté serait injecté dans les campagnes de prévention. Pas question non plus pour la police d’Anvers de commercialiser elle-même les objets à son image. "On ne va pas ouvrir un magasin dans un commissariat", explique Wouter Bruyns, le porte-parole. Le sondage que la police d’Anvers a mis en ligne devrait permettre de cibler les canaux de vente préférés des futurs clients : vente en ligne, vente dans une boutique dédiée aux objets de la police d’Anvers et située dans la cité schaldéenne ou encore vente dans d’autres types de commerces, de vêtements, par exemple. En plus modeste, la police d’Anvers a peut-être un œil sur celle de New York. Dans la ville qui ne dort jamais, les articles à l’effigie du NYPD sont nombreux. NYPD est un logo, une marque populaire. "C’est très intéressant, mais nous ne sommes pas New York. On n’est pas en Amérique", réagit Wouter Bruyns, le porte-parole de la police d’Anvers. Il attend d’être fixé sur ce que les futurs acheteurs de produits estampillés "Police d’Anvers" plébisciteront.