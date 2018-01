La plateforme indicative des loyers bruxellois correspond-t-elle à la réalité ?

Au fil de huit questions où l'utilisateur renseigne des paramètres tels que le nombre de chambres, la superficie ou encore la localisation du logement, il obtient une fourchette de prix. Intitulée "loyer indicatif de référence", elle peut être un écart de 150 euros et est calculée sur base de 8400 enquêtes de recensement datant de 2012, 2013 et 2015 ainsi que 170 000 certificats de Performance Energétique du Bâtiment (PEB).

Non contraignant et purement indicatif, les locataires ne sont pas tenus de respecter les montants mentionnés sur la page. "La mise en place de loyers encadrés n'est pas prévue dans la Déclaration de Politique Régionale du Gouvernement", précise-t-on.

Des exemples qui prouvent que la plateforme n'est pas infaillible et reste purement indicative.

Mais ce n'est pas le cas partout. À Ixelles, Mee Kyung est étonnée d'obtenir une estimation entre 593,5 et 729,5 euros alors qu'elle s'acquitte mensuellement de 1150 euros pour son logement. Même constat pour Léa. Cette étudiante occupe un studio à Woluwe-Saint-Pierre qu'elle loue 600 euros par mois. Sur le site, son logement est estimé entre 343 et 427 euros. Un résultat qui confirme l'impression qu'elle avait jusque-là : "Pour les services fournis, je devrais payer 100 euros de moins".

Elisa réside à Etterbeek depuis septembre. Pour un appartement une chambre, elle débourse 710 euros par mois. Après avoir complété les informations requises, le logiciel calcule le loyer qu'elle devrait payer : entre 596 et 743 euros. Selon la plateforme, le montant imposé par sont propriétaire est donc conforme aux loyers de référence dans son quartier.

Plus il y a de chambres, plus le loyer baisse

Capture d'écran - © https://loyers.brussels/ - © Tous droits réservés

Après quelques tests, nous constatons que deux logement situés dans le même quartier et disposant de caractéristiques similaires, hormis le nombre de chambre, obtiennent des "loyers indicatifs" étonnants. Plus le nombre de chambre augmente, plus le prix baisse.

Un phénomène inverse à la réalité où un nombre de chambres élevé est généralement répercuté sur le prix. C'est du moins le conseil que donne le site d'annonces immobilières Immoweb. Réalité des loyers ou problème technique, aucune information ne permet de répondre.

Du côté du Syndicat des propriétaires et des copropriétaires (SNPC), on estimait ce matin par voie de communiqué que l'initiative était une "bonne chose". Cela permet, selon eux, que les bailleurs se rendent compte si les loyers appliquent correspondent au marché. Néanmoins, le SNPC aimerait que des données plus objectives soient prises en compte dans le calcul de la plateforme.