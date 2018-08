La piste cyclable à travers l'eau de Bokrijk parmi cent destinations du Time Magazine

La piste cyclable à travers l'eau de Bokrijk, à Genk, dans le Limbourg, figure parmi cent destinations remarquables et innovantes dans le monde retenues par le magazine américain Time. Il s'agit de la seule destination en Belgique. Le magazine a pointé cent destinations réparties dans 48 pays.

Ce site permet d'emprunter une voie cyclable de 212 mètres de long entre deux surfaces d'eau, dans le 'pays des 1001 étangs' qui composent la réserve des Wijers. Durant la ballade, l'eau se trouve alors au niveau des yeux. "Marcher sur l'eau est un don qui échappe à la plupart d'entre nous mais cette piste cyclable dans le nord de la Belgique offre une expérience quasi-divine", écrit le magazine Time.

Initiative de la fédération du tourisme limbourgeois, le site a été réalisé en avril 2016. Il répondait à la volonté de mieux valoriser le réseau cyclable limbourgeois. Depuis, il a attiré quelque 500.000 cyclistes. "Cette référence confirme que grâce à ce genre d'expériences nous continuons à vanter les mérites du Limbourg en tant que destination cycliste innovante, bien au-delà des frontières", s'est réjoui le président de la fédération Igor Philtjens, par ailleurs député provincial Open Vld en charge du tourisme.

Projets à venir

Toerisme Limburg souhaite encore réaliser trois projets d'ici la fin de l'année 2018: un pont cycliste dans le parc national de la haute Campine, un anneau cycliste à travers les arbres à Hechtel-Eksel, et un parcours cycliste souterrain dans les grottes de Riemst. "Si nous souhaitons conserver notre position de leader, nous devons investir mais aussi innover, c'est ce que nous faisons en ajoutant ces projets expérimentaux au réseau existant", a ajouté M. Philtjens.

L'hebdomadaire américain est surtout réputé pour son numéro consacré à la personnalité de l'année, qu'il élit, ainsi que celui arrêtant les cent personnalités les plus influentes du monde. C'est la première fois qu'il publie un top 100 des destinations. Outre le site limbourgeois, on y trouve notamment les Jardins de Tivoli à Copenhague, la bibliothèque Tianjin Binhai en Chine et le pont aux maints géantes de Ba Na Hills au Vietnam.