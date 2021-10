La piscine de la Marine à Zeebrugge est ouverte aux clubs de natation et de plongée

La piscine d'entraînement de la Marine à Zeebrugge ouvrira bientôt ses portes aux habitants de la région, ainsi qu'aux clubs de natation et de plongée, a annoncé mercredi la Ville de Bruges. Ceux-ci pourront occuper les couloirs du bassin durant trois jours de tests. La ville et la Marine souhaitent ainsi compenser l'absence de piscine publique à Zeebrugge. L'initiative sera évaluée au terme de ces trois journées.

Les essais seront menés le 23 octobre pour les personnes qui résident à proximité, le 20 novembre pour les clubs de natation et le 11 décembre pour les clubs de plongée, de 08h30 à 16h00 à chaque reprise. La Ville de Bruges se chargera de l'organisation pratique et de la surveillance, qui sera assurée par des sauveteurs et sauveteuses.

Le bassin se compose de six couloirs, dans lesquels six personnes maximum seront autorisées à nager. Au total, 36 personnes pourront ainsi profiter de la piscine par tranche d'une heure et quart.

"L'objectif est de procéder à une évaluation après les journées tests, mais je suis convaincu que nous serons en mesure de poursuivre le projet", a déclaré l'amiral Jan De Beurme, commandant de la composante marine de la Défense. L'ouverture de la piscine s'accompagnera toutefois de quelques mesures de sécurité. "Il s'agit d'une base avec la plus haute protection militaire, l'identité des visiteurs devra donc être vérifiée."

L'inscription aux séances de natation sera possible dès le jeudi 7 octobre sur le site internet de la ville de Bruges.