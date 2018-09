La Patrouille de France, l'ambassadeur qui se veut aussi recruteur

Le 9 septembre prochain, les passionnés d’aviation rassemblés sur la base de Kleine Brogel à l’occasion des Belgian Air Force Days auront notamment la possibilité d’assister à la démonstration de la Patrouille de France, l’une des plus prestigieuses de toutes celles qui se donnent en représentation tout au long de de la saison des meetings aériens, de mai à octobre.

Basée à Salon-de-Provence, là où se trouve aussi l’Ecole de l’air tricolore, la Patrouille de France a comme premier objectif de représenter l’aéronautique militaire française, "l’excellence des pilotes et plus généralement des personnels de l’armée de l’air", comme le précise le Lieutenant-colonel Bézier, directeur des équipes de présentation de l’armée de l’air, ce qui comprend à la fois la Patrouille mais aussi l’équipe de voltige. Mais ce rôle d’ambassadeur est loin d’être le seul : "Par le rayonnement de notre mission et des moyens mis en œuvre, nous essayons aussi d’expliquer aux jeunes et à leurs familles que l’on rencontre tout au long de la saison ce qu’est être un aviateur, un militaire, ce que cela implique comme engagement personnel, comme contraintes et bien évidemment comme satisfaction de faire ce métier".

Autrement dit, un véritable processus de recrutement avec l’espoir de voir un certain nombre de jeunes s’engager dans les rangs de l’armée de l’air. Et cela fonctionne plutôt bien, explique encore le patron de la Patrouille, qui précise qu’un certain nombre de pilotes et de mécaniciens qui volent et entretiennent aujourd’hui les Alphajet – les avions utilisés depuis 1981 par la Patrouille de France – ont un jour eu "des étoiles plein les yeux" en regardant cette Patrouille. Chaque année, l’armée française de l’air a un besoin de plus de 3 mille nouvelles recrues.

La Patrouille de France ne suffit évidemment pas, mais c’est, dit le Lieutenant-colonel Béziers, "l’une des pierres à l’édifice de cette action de recrutement non seulement pour faire venir des jeunes mais aussi pour avoir des jeunes avec une motivation importante et s’assurer de leur vocation et de leur connaissance du métier parce que c’est un engagement fort. Il ne s’agit pas seulement de recruter, il faut recruter les bonnes personnes qui vont avoir envie d’aller au bout d’eux-mêmes dans ce statut de militaire qui est très exigeant et qui peut amener au sacrifice ultime qui est de donner sa vie pour son pays".

Un programme adapté selon la météo

Des loopings, des croisements, des avions qui tournent à peu près dans tous les sens : tout au long de leur programme d’une petite demi-heure, les pilotes de la Patrouille de France enchaînent les figures, plus spectaculaires les unes que les autres, selon le programme choisi avant le vol, un programme qui dépend avant tout de la météo.

"La météo est un paramètre essentiel " explique le Lieutenant-colonel Gauthier Dewas, qui, en tant que leader de la Patrouille, pilote l’avion de tête : "s’il ne fait pas beau, on ne peut pas voler en formation de huit avions dans les nuages. C’est pour cela que pendant l’année, on prépare trois shows selon la hauteur des nuages : il y a la version beau temps (high show), qui nous permet d’aller jusqu’à cinq mille pieds (1524 mètres) et donc de réaliser nos figures comme les loupes par exemples dans le plan vertical ; la version intermédiaire (medium, 762 mètres) et puis la version mauvais temps (low show, 457 mètres) pour être capables de nous adapter à la météo. Et dès que l’on passe dans la version intermédiaire ou mauvais temps, on aplatit littéralement la démonstration beau temps ".

Ce qui est un peu moins agréable pour le public puisque les avions s’en éloignent davantage. Et les pilotes eux-mêmes ne cachent pas leur préférence pour le "high show", plus dynamique et plus technique. Cela dit, le leader de la Patrouille peut encore décider de basculer d’un programme à l’autre en fonction des variations de la météo pendant que la démonstration est en cours.

Il ne suffit pas de postuler

Si la Patrouille de France attire de nombreux jeunes, ils doivent savoir que devenir pilote ne suffira pas pour espérer l’intégrer un jour. Il leur faudra d’abord remplir ces quelques conditions : une expérience de minimum dix ans comme pilote de chasse, avec de 1500 à 2000 heures de vol et la qualification de "chef de patrouille", ce qui signifie avoir la responsabilité de quatre avions.

Une fois ces critères acquis, c’est sur la base des relations humaines que se fait la sélection: le candidat est invité à passer une journée sur la base de Salon-de-Provence avec l’équipe, avant de passer un entretien. La volonté des responsables de la Patrouille est avant tout de constituer une équipe composée de pilotes et de mécaniciens qui vivent ensemble pendant toute une année (parfois trois) à un rythme effréné. Il est donc essentiel que cette équipe soit réellement soudée.