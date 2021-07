La participation citoyenne se professionnalise, qui sont ces sociétés qui pilotent les processus ?

Inviter les citoyens à mettre les mains dans le cambouis, dans le moteur de décision politique, la démarche s’est imposée ces dernières années. La participation citoyenne est plus que jamais dans l’air du temps. Et ce, à toutes les échelles : européenne, fédérale, régionale et locale. Dans le même temps, elle s’est professionnalisée. On compte plusieurs dizaines de professionnels de la participation en Belgique. Qui sont-ils ? Quels sont leurs profils ? Quelle est leur expertise ?

Cette "facilitatrice" de 21 solutions, un bureau d’études spécialisé dans la participation citoyenne, répond aux questions des riverains, présente les plans, explique le calendrier aux passants qui s’arrêtent : "Aujourd’hui, on est dans la dernière étape du processus, nous avons rencontré les habitants l’année passée via une enquête en ligne, on est venu sur le terrain à plusieurs reprises, on a fait des rencontres en ligne puisque l’on était confiné. Et on est de nouveau dans l’espace public pour réexpliquer l’avant-projet qui sera déposé pour obtenir le permis d’urbanisme".

Au Square Marguerite Duras, un petit parc dans le centre de Bruxelles, le Babbeleir vient de prendre ses quartiers. Ce grand vélo cargo de la Ville de Bruxelles se déplie et se transforme en une grande table qui invite à la rencontre. Ce mercredi après-midi là, on peut y consulter les plans à grande échelle du futur aménagement du Square. "Ça invite à entrer sans frapper", sourit Lucia Aboutaoufik.

Apprendre à s’écouter

21 solutions est aussi intervenue dans le processus participatif autour du tracé du nouveau tram à Neder-Over-Hembeek, mais elle participe aussi à la stratégie Good Food en région bruxelloise.

"On essaie de créer des espaces de collaboration bienveillants où l’on apprend à s’écouter, à s’entendre, à collecter et à composer avec l’avis des habitants", explique Lucia.

"On s’appuie sur des outils et des méthodes, mais c’est surtout un engagement : celui de composer avec ce que l’on nous donne. On veille à ce que tout ce qui émerge, cette expertise d’usage du parc par exemple ici, soit un réel profit pour le projet".

Ne dites pas sous-traitance

Pour mener ces démarches de participation citoyenne, Arnaud Pinxteren, échevin de la participation à la Ville de Bruxelles, a composé un consortium de différents consultants, "des partenaires", rectifie-t-il. Il regroupe des compétences dans l’animation, la conception ou le travail plus théorique. "On n’est pas dans une logique de sous-traitance mais de partenariat".

En quoi c’est utile de faire appel à ce genre de sociétés spécialisées en participation citoyenne ? "Parfois, on sort d’une confrontation entre élu et électeur, explique Arnaud Pinxteren. Et quand on est élu, on peut parfois concentrer pas mal de colère. […] Alors, quand on se fait enguirlander par un citoyen, c’est le début d’un dialogue, même s’il est violent, mais pour le transformer en une vraie discussion, on a parfois besoin de quelqu’un d’extérieur et c’est là aussi qu’il y a une valeur ajoutée de travailler avec des personnes, indépendantes, autonomes, qui ne sont pas estampillées ville".

Panel citoyen, design et facilitation

Installer un climat de confiance avec les citoyens, c’est une chose. Mais faire émerger la parole, les avis des participants, ne s’improvise pas non plus. Il faut réfléchir à la construction du panel citoyen, au "design" ou le parcours participatif qui est parfois scénarisé, le "décor", quelque chose de dynamique. Et puis veiller à ce que tout le monde puisse s’exprimer.

"Quand on lance un dialogue, si on laisse libre cours, les réflexes humains reviennent. Ceux qui savent le mieux parler vont prendre plus de place, on ne collectera pas les opinions de tout le monde", détaille Dimitri Lemaire, le patron de Particitiz, une société spécialisée en participation citoyenne. Nous, on peut permettre à ce que chacun puisse s’exprimer, parfois avec le mouvement ou d’autres techniques, pour pouvoir déposer ses idées et les coconstruire avec les uns et les autres".

Chez Trame, cette coopérative spécialisée dans la participation citoyenne, en charge en ce moment du panel citoyen climat en région wallonne, "On préfère le terme d’accoucheur ou de maïeutique pour reprendre le terme de Socrate. […] On travaille avec des gens défiants, qui souvent, résistent", détaille Benoît Delaitte. "Puis, ils déposent leurs sacs et ils rentrent en communion avec leurs pairs, ils se forment. Avant d’arriver à coconstruire ces projets et devenir des relais de ce qu’ils ont proposé".

On a besoin de cette expertise

"On pourrait penser que tout le monde est outillé pour comprendre la chose publique, mais ce n’est pas le cas, analyse Min Reuchamps, professeur de sciences politiques à l’UCLouvain, spécialiste des processus de participation citoyenne. On a besoin de cette expertise pour permettre à chacun de participer, c’est ce que l’on appelle l’Input. Il faut aussi des résultats, pas seulement participer pour le plaisir (Output). Et puis entre les deux le throughput, le processus. Les opérateurs veillent et facilitent ces différentes étapes".

Des professionnels aux profils différents

Mais qui sont-ils ces acteurs de la participation citoyenne ? Impossible de dire combien d’opérateurs composent exactement le paysage francophone belge. Ils ne sont répertoriés nulle part. Et puis, parfois, ceux-ci jonglent avec plusieurs métiers, la frontière est poreuse. Mais Min Reuchamps, professeur en sciences politiques, parvient à tout de même dégager quatre profils.

"D’abord, les acteurs plus historiques, qui ont émergé début des années 2000, qui sont plutôt des consultants, outillés par exemple pour gérer des réunions, des questions de résolutions de conflits", énumère Min Reuchamps, professeur en sciences politiques à l’UCLouvain.

"Il y a aussi des acteurs de la société civile, des activistes de la participation citoyenne, en quelque sorte, qui se sont professionnalisés. Parallèlement à ces opérateurs, on retrouve des sociétés plus récentes, qui viennent de l’évènementiel, de la communication". Et enfin, les petits nouveaux, ce sont les sociétés spécialisées dans les outils digitaux qui proposent des plateformes.