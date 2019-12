La nouvelle gare routière temporaire De Lijn entre en service à Bruxelles-Nord le 6 janvier

La nouvelle gare routière temporaire De Lijn à la gare de Bruxelles-Nord sera en service à partir du lundi 6 janvier, a rapporté jeudi la société de transport public. La gare remplacera les quais sous le bâtiment du CCN.

Tous les bus De Lijn partiront et s'arrêteront au même endroit à partir du 6 janvier, près de l'ancien quai 9 à la Gare du Nord. Cela concerne environ 25 lignes de bus. L'accès à la gare SNCB est plus facile par les escaliers roulants et les escaliers du hall d'entrée de la gare et par le quai 7 de la gare routière, explique De Lijn.

La nouvelle plate-forme est légèrement plus haute, ce qui facilite la montée dans les bus. Il y a également quatre abris et un panneau d'information numérique sur lequel les passagers peuvent consulter les heures de départ.

La nouvelle gare routière sera certainement en service jusqu'au début de la reconstruction du bâtiment du CCN, qui est provisoirement prévue pour 2021.

Les conducteurs et les passagers se plaignent depuis des années des quais situés sous le bâtiment du CCN, qui seraient sales, peu sûrs et mal éclairés. Ces dernières années, le problème est devenu encore plus important en raison de l'afflux de migrants dans les environs de Bruxelles-Nord.

Après des mois de négociations entre De Lijn, la Région bruxelloise et les autorités locales, De Lijn a reçu le feu vert pour la nouvelle gare routière l'été dernier.