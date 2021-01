La neige fait son retour ce samedi et dimanche vers le centre puis le sud du pays

Les pluies feront progressivement place à des chutes de neige ou de neige fondante à partir du nord du pays ce samedi, annonce l’Institut royal météorologique. En cours d’après­-midi, l’air froid aura tendance à descendre vers le sud et la neige s’étendra au centre du pays, puis à l’Ardenne en fin de journée.

Les maxima seront compris entre 1 et 6°C samedi mais le mercure baissera graduellement pour se situer en soirée aux alentours de 0°C dans la plupart des régions. La nuit prochaine, les dernières chutes de neige s’évacueront vers le sud et un temps plus sec avec des éclaircies reviendra par le nord. Les températures plongeront entre ­4 et ­6°C en Ardenne, voire davantage dans les cantons de l’est, et entre ­1 et ­4°C dans les autres régions.

Dimanche sera marqué par le retour d’un temps sec, du moins dans un premier temps. Le gel matinal sera répandu et parfois assez sévère, surtout sur l’est du pays. Les maxima seront compris entre 1°C sur les hauteurs des Ardennes et 3 à 4°C en Flandre. Le vent sera généralement modéré d’est. En fin de journée et la nuit suivante, des pluies éventuellement précédées de neige ou de neige fondante remonteront lentement depuis la France.