"La N-VA veut bien protéger les homos qui lui conviennent, pas les autres"

Pour Irène Zeilinger de l'association Garence, qui lutte contre les violences de genre, "cela fait plusieurs années que la N-VA tente de récupérer les manifestations LGBTQ (Lesbiennes, Gais, Bisexuels, Transgenres et Queer ou en Questionnement, ndlr)".

C'est ce qu'elle a déclaré alors qu'elle était interrogée par Thomas Gadisseux dans Matin Première sur le plan d'action de la secrétaire d'Etat à l'Egalité des chances Zuhal Demir (N-VA). Un plan fort critiqué depuis son annonce.

Le parti nationaliste de Bart De Wever multiplie les annonces sur le sujet et est présent "en grande force" à la Belgian Pride. Mais "la N-VA", précise Irène Zeilinger "est homo-nationaliste (blanc, Belge et de classe moyenne). Ce qui veut dire qu'elle veut bien protéger et soutenir les homos qui lui conviennent, et pas les autres".

Or, "il y a une grande diversité dans la communauté LGBTQ et qui disparaît complètement dans ce plan".