La N-VA réclame un vote de confiance le plus vite possible à la Chambre

La N-VA demande que la coalition orange-bleu sollicite un vote de confiance "aussi vite que possible" à la Chambre, a confirmé à Belga son chef de groupe Peter De Roover, lundi en début d'après-midi.

L'Orange bleue n'est pas la continuation du gouvernement Michel I, mais bien un nouveau gouvernement, affirme M. De Roover. C'est la raison pour laquelle cette coalition doit recevoir la confiance au parlement et établir une nouvelle déclaration gouvernementale, ajoute-t-il.

"Je constate que (le vice-Premier) ministre Kris Peeters a dit que ce n'était pas un 'copy-paste' de Michel I, qu'il y a des noms nouveaux sur des compétences nouvelles et que la ministre Maggie De Block a déjà annoncé un changement de cap. Ce sont des raisons suffisantes pour clarifier la situation, afin de pouvoir reprendre le travail parlementaire aussi vite que possible". "En tant que chef de groupe du plan grand groupe au parlement, je souhaite savoir quels sont ces accents. C'est la décence la plus élémentaire", a conclu M. De Roover.

Le sp.a demande aussi un vote de confiance au Parlement.