La N-VA passe sous la barre des 20% dans le dernier "grand baromètre" trimestriel RTL Info/Ipsos/Le Soir

Les sept partis qui composent la coalition Vivaldi au pouvoir au niveau fédéral reprennent un peu de couleurs alors que les nationalistes flamands de la N-VA plongent en-dessous des 20% d'intentions de vote, indique un sondage publié vendredi soir par RTL-Ipsos-Le Soir et des médias flamands.

Selon ce "grand baromètre" trimestriel, le PS progresse en intentions de vote, à 23,2%, contre 21,1% par rapport au dernier sondage, réalisé en octobre dernier. La tendance est la même pour le MR, crédité de 20,6% des intentions de vote (19,2% en octobre), alors que le PTB recule (de 18,9% à 17,2%), tout comme Ecolo (de 17,8% à 15,6%) et le cdH progresse (de 10,3% contre 9,7%).

En Flandre, ce sondage, également réalisé au profit de la chaine de télévision privée VTM et du journal Het Laatste Nieuws, la N-VA passe en-dessous du seuil des 20% des intentions de vote, avec 19,9%, un recul important pour les nationalistes flamands.

Le parti d'extrême droite Vlaams Belang, qui était déjà la formation politique la plus importante en Flandre lors des élections générales du 26 mai 2019, continue à faire la course en tête, avec 26,3% des intentions de vote, en léger recul par rapport au sondage d'octobre dernier mais en progression par rapport à son résultat électoral de 2019 (près de 19% des suffrages exprimés en faveur de la formation dirigée par Tom Van Grieken).

Ce sondage a été réalisé entre le 2 et le 8 décembre par Ipsos, qui a interrogé en ligne 2.535 Belges âgés de 18 ans et plus.

Selon la chaîne de télévision RTL-TVi, les pourcentages sont calculés sur base des répondants qui ont exprimé une intention de vote pour un parti, soit 953 personnes sur les 1.007 personnes interrogées en Flandre (95%). Les réponses "ne votera pas", "votera blanc" et "ne veut vraiment pas répondre" représentent 5% des personnes interrogées. La marge d'erreur théorique maximale est de +-3,2%.