La N-VA ne veut plus de l'écharpe noir-jaune-rouge pour les bourgmestres

La N-VA veut que la Flandre supprime l'écharpe tricolore des bourgmestres et change l'ordre de placement des drapeaux aux maisons communales, écrit lundi le Belang van Limburg sur son site internet. De source proche des négociateurs pour la constitution du gouvernement flamand, on confirme l'existence de cette demande qui à ce stade ne fait pas l'unanimité.

Les nationalistes souhaitent que les bourgmestres flamands portent une écharpe plus représentative de la Flandre. Aujourd'hui, le seul symbole de la Flandre est un petit lion flamand sur les trois couleurs nationales dont la N-VA demande la disparition.

Elle demande également que l'on procède à un changement de l'ordre d'importance des drapeaux hissés aux maisons communales en Flandre. Actuellement, la priorité est accordée au drapeau belge, puis aux drapeaux flamands, européen, provincial et communal. Le lion flamand doit pouvoir flotter devant les autres, estime la N-VA.

Ce n'est pas la première fois que la N-VA plaide la suppression de l'écharpe tricolore du bourgmestre. Un compromis forgé en 2006 avait permis d'y ajouter un petit lion flamand. Mais depuis, les revendications nationalistes étaient revenues sur la table en 2009 et en 2014.

Et en Wallonie ?

Côté wallon aussi, la question des écharpes des bourgmestres et échevins a fait débat. En 2016, le gouvernement wallon adoptait un projet d'arrêté modifiant les couleurs de ces écharpes. Objectif : donner aux échevins des écharpes aux couleurs rouge et jaune, plutôt que noir et jaune comme c'était le cas jusque-là.

Pour les bourgmestres, dont l'écharpe est à fond noir, jaune et rouge, avec franges en argent, éventuellement frappée du blason ou de l'écusson de la commune, le changement principal résidait dans le remplacement de ce blason ou écusson par le coq hardi.

Le but était de combiner sur l'écharpe mayorale les références à l'État fédéral (couleurs nationales) et à la Région (coq hardi). L'emblème communal avait été jugé redondant en termes d'identification, puisque le premier magistrat de la commune ne peut porter l'écharpe que sur le territoire de sa commune. Son abandon se justifiait aussi par un souci d'unicité, indiquait-on à l'époque au cabinet du ministre des Pouvoirs locaux Paul Furlan.