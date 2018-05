La N-VA joue avec les nerfs de ses partenaires

La N-VA souhaite que la Banque nationale réalise une étude sur les effets économiques de la politique migratoire. Une initiative qui crée un malaise au sein du gouvernement. Elle est soutenue par le secrétaire d'Etat à l'Asile et aux Migrations, Théo Francken, et le ministre des Finances, Johan Van Overtveldt, tous deux N-VA; mais elle a déjà suscité la réaction agacée du chef de file du CD&V, Kris Peeters, qui estime que de telles études ont déjà été menées et qui conteste l'utilisation électorale que les nationalistes flamands comptent en faire.

Johan Van Overtveldt a demandé à la Banque Nationale que les conclusions puissent être connues au printemps prochain, soit à quelques encablures des élections régionales, fédérales et européennes du 26 mai 2019. Quant à Théo Francken, il n’a pas nié que l’intention était bien de pouvoir utiliser cette étude dans la campagne électorale.

À la banque Nationale, on freine des quatre fers, redoutant manifestement une instrumentalisation politique de l’institution. Les outils méthodologiques dont dispose la BNB ne permettraient pas de réaliser le travail en aussi peu de temps.

Le Gouvernement en débattra la semaine prochaine, sans doute moins pour valider la commande (elle est bien du ressort du Ministre des Finances) que pour éviter à la Banque Nationale d’apparaître comme le service d’études de la N-VA.

Mais l’initiative des deux membres N-VA du gouvernement est aussi révélatrice de la stratégie du moment des nationalistes flamands, et de leur président en particulier. Bart De Wever a en effet multiplié ces derniers jours les sorties sans hésiter à contrarier Charles Michel.

Les contentieux s'accumulent

Sur l’Europe d’abord, Bart De Wever s’est inscrit clairement en rupture avec la position affirmée du Premier Ministre. Là où le chef du Gouvernement veut placer la Belgique dans le "cockpit" de l’Union européenne et jouer un rôle aux côtés d’Angela Merkel et Emmanuel Macron, l’homme fort d’Anvers ravale l’Europe à une "bureaucratie anonyme", limitant sa nature à "à peine un traité", s’alignant sur l’euroscepticisme du groupe des "Conservateurs et Réformistes" auquel appartient son parti au sein du Parlement européen.

Mais Bart De Wever a aussi joué la rupture sur d’autres thèmes, directement puisés dans l’actualité du gouvernement Michel. En rappelant par exemple ses doutes sur une sortie du nucléaire en 2025. Un engagement sur lequel le Premier Ministre s’est personnellement exposé.

Des doutes aussi sur la trajectoire budgétaire, pour laquelle ses ministres, ont pourtant accepté le report de l’équilibre en 2020. Avec dans le jugement de Bart De Wever une mise en cause frontale de la gestion du gouvernement fédéral qu’il accuse de manquer de "dash", donc d’être en roues libres… Et comme si ça ne suffisait pas dans la provocation, le Bourgmestre d’Anvers, président du premier parti du pays, citadelle que tout le monde considère comme incontournable après les élections de 2019, brûle la politesse au "16 rue de la Loi", plaçant Anvers comme "l’épicentre de la vie politique".

Dans la majorité, ça grince des dents

Inutile de dire que ces prises de positions successives agacent, ouvertement ou plus discrètement parmi ceux qui sont encore les partenaires de la N-VA. Du côté de l’OPEN VLD et surtout du CD&V, on y voit une offensive pour donner à la campagne communale une coloration fédérale, pour compenser la faiblesse des nationalistes dans leur ancrage local.

Du côté du MR, on parle ouvertement de déloyauté. Les réformateurs qui se sont gardés de mettre en difficulté les ministres N-VA lorsqu'ils étaient attaqués de toutes parts pour leurs fréquentations avec des personnalités sulfureuses proches de la collaboration, ou qui, plus récemment, se sont privés d'accabler Steven Vandeput, le ministre N-VA de la Défense, empêtré dans la procédure fort peu transparente du remplacement des chasseurs F-16.

Mais le Premier Ministre aussi a répliqué au Maître d'Anvers; ce matin, dans plusieurs quotidiens, Le Soir, De Standaard, Charles Michel défend l'honneur de son gouvernement, disant "attendre de tous les présidents de partis de la majorité qu'ils restent positifs et conservent eux-mêmes ce "dash"". Et d'avancer une nouvelle proposition: s'attaquer au problème des métiers en pénurie, les "vacatures" comme on dit inlassablement en Flandre.

Ce qui pourra aussi être décodé comme un gage donné à la N-VA, et à son président. Entendez: "Malgré les critiques, le gouvernement travaille et n'est pas sourd à l'une des préoccupations majeures du monde économique flamand".