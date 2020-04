La N-VA est-elle surreprésentée sur VTM ? Retour sur les relations de la N-VA avec les médias

Interrogée par la RTBF, Nicholas Lataire, le rédacteur en chef de VTM, réfute : "La liste diffusée sur les réseaux est incorrecte, incomplète et manque de pertinence. VTM Nieuws défend un journalisme crédible. Tous les jours, nous posons des questions critiques à des experts et aux décideurs politiques pertinents."

Après vérification, il s’avère effectivement que cette liste contient des fautes et n’est pas exhaustive. Seulement, VTM ne dispose pas de la liste avec les invités et la plateforme VTM Go permet seulement de revoir les émissions jusqu’au 26 mars. Il en ressort que, pendant trois jours d’affilée, des ténors de la N-VA étaient présents aux côtés des présentateurs de VTM : le président du parti, Bart De Wever, le ministre-président flamand, Jan Jambon, et le ministre flamand de l’enseignement, Ben Weyts.

"C’est remarquable de voir autant de membres de la N-VA, mais c’est aussi compréhensible qu’on invite les personnes qui prennent des décisions. Et la N-VA dirige quand même le gouvernement flamand. Pour pouvoir tirer des conclusions pertinentes, il faudrait baser l’analyse sur une période plus longue ", nuance Dave Sinardet, politicologue à la VUB et à l’Université Saint-Louis.

N-VA + VTM = love ?

En l’absence de données complètes sur les invités du JT, voici quelques faits : depuis février 2020, le studio de VTM Nieuws a déménagé de Vilvorde à Anvers. Il se trouve dans le bâtiment "Newscity", juste à côté de la gare centrale d’Anvers. Ce tout nouveau bâtiment de 1900 m2 rassemble sous un même toit les rédactions de Het Laatste Nieuws, HLN.be, De Morgen, HUMO, Dag Allemaal et VTM Nieuws.