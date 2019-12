La N-VA est-elle désormais sur la touche au niveau fédéral?

Les deux informateurs, qui ont fait rapport ce vendredi midi, ont clarifié les choses sur la future possible coalition qui se mettra en place au niveau fédéral. D'abord, ils ont écarté une possible coalition arc-en-ciel regroupant socialistes, libéraux et écologistes. Une coalition qui disposerait d'une majorité très, trop courte à la Chambre, 76 sièges sur 150.

Et dans le même temps, ils ont écarté une possible coalition bourguignonne regroupant socialistes, libéraux et la N-VA. Une majorité qui allait souffrir, pour reprendre les termes des informateurs, "d'une difficulté de rassemblement." Et sans le dire, cela concerne bien sûr les rapports entre le PS et la N-VA.

" La seule solution possible se retrouvera au centre"

Et donc pour y arriver, il n'y a pas trente-six solutions, cela signifie que les chrétiens-démocrates reviennent clairement dans la course. Le CD&V en tête qui ne veut pas apparaître comme étant une simple force d'appoint à la coalition arc-en-ciel et qui ne veut pas apparaître comme le parti qui a mis du coup la N-VA sur la touche.

En expliquant au cours du point-presse que la prochaine coalition devra gouverner au centre, les deux informateurs, et donc Joachim Coens, qui vient d'être élu président du CD&V, redonnent des couleurs aux chrétiens-démocrates.

La future coalition serait donc très large

Si le scénario évoqué se confirmait, cela signifierait que quatre familles politiques se retrouveraient au pouvoir: les socialistes, les libéraux, les écologistes et les chrétiens-démocrates en considérant que le CDH pourrait aussi faire partie de l'attelage malgré ces cinq petits sièges à la Chambre.

Une telle coalition serait une grande première. Mais une première indispensable. Avec huit partis, cette coalition compterait 52 sièges côté francophone. Plus un appui possible de Défi. Et surtout 41 sièges côté flamand. Cela ne permet pas une majorité au sein du groupe linguistique flamand mais ça la frôle.

Les autres pistes ne sautent pas aux yeux

A partir du moment où pour le PS, travailler avec la N-VA, est impossible, ce que Paul Magnette et Rudy Demotte répètent depuis des semaines, les alternatives ne sautent pas aux yeux. Une coalition regroupant socialistes, libéraux et chrétiens-démocrates n'a pas de majorité. Une reconduction de la suédoise n'a pas non plus de majorité.

Prochain rendez-vous, le 13 janvier au plus tard lorsque les deux informateurs iront faire à nouveau rapport chez le Roi.