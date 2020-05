La N-VA dynamique, le PTB honnête, le VB sévère… comment les Flamands perçoivent-ils leurs partis?

Jan Callebaut a alors distingué six catégories de la population qui représentent l’ensemble de la société flamande. "Je suis convaincu que ces six groupes ne se retrouvent pas seulement dans la société flamande, mais aussi dans la société belge. Ils sont universels ", commente Ivan De Vadder.

Pour pouvoir mieux comprendre la société idéale des Flamands, Jan Callebaut a établi une liste d'affirmations. Par la suite, ces données ont été rassemblées. Par exemple : une personne qui pense "être en sécurité quand les policiers sont plus visibles en rue" se décrira généralement comme quelqu’un de "traditionnel" et qui trouvera qu’"être sévère" est important. Toutes ces propositions sont alors dispersées sur un graphique avec deux axes : l’un où "l’individu" s’oppose au "collectif" et l’autre où la "confiance" s’oppose à la "méfiance".

"Dans les années 1980-90, à la VRT, les journalistes avaient une idée et la développaient sans faire attention au public. Il y avait une offre et les gens n’avaient qu’à suivre ", se rappelle Ivan De Vadder, journaliste politique à la VRT.

Dans leur livre "L’ADN de la Flandre - Que veulent vraiment les Flamands?", le journaliste Ivan De Vadder, et l’expert en communication Jan Callebaut, établissent une vue d’ensemble des attentes et des préoccupations des Flamands, mais aussi de leur perception des partis politiques.

1. Les optimistes qui veulent changer le monde

Ces " optimistes " plaident pour moins d’individualisme et considèrent la solidarité comme le moteur pour une société heureuse et chaleureuse. Selon eux, il faut accepter de vivre dans un monde où différentes cultures cohabitent.

Selon le livre, les valeurs de Groen et du sp.a correspondent le plus aux valeurs de cette catégorie et cette tendance n’a pas évolué depuis 2009.

2. Les personnes chaleureuses actives dans leur quartier

Les personnes de cette catégorie veulent évoluer dans un environnement où il fait bon vivre et elles se préoccupent de leur bien-être. Elles estiment que ceux qui sont riches et ont du pouvoir peuvent faire plus que le citoyen lambda et que les politiciens reçoivent trop d’avantages.

À nouveau, ce sont les valeurs de Groen qui se rapprochent le plus des valeurs de ce groupe.

3. Les personnes qui se blottissent dans leur cocon familial

Pour cette catégorie de personnes, la société idéale est d’avoir un lieu sûr où la famille peut se retrouver en toute sécurité. Ces familles se sentent moins à l’aise dans une société multiculturelle et s'inquiètent de la présence de l’islam en Belgique. Elles ont également peur que leurs enfants n’aient pas un bel avenir.

Ce groupe n’a pas d’équivalent réel au niveau politique. Ces valeurs se retrouvent le plus auprès du CD&V, mais le score ne dépasse pas de 70 % de correspondance.

4. Les personnes rigides qui veulent garder leurs repères

Dans cette catégorie, les valeurs " sécurité ", " maintien de sa propre identité " sont importantes. Ces personnes ne sentent pas à l’aise si elles voient une dame voilée derrière un guichet. Elles trouvent qu’il faut conserver le respect des traditions catholiques et que les bénéficiaires d’aide sociale reçoivent trop d’avantages.

Les valeurs de cette catégorie correspondent surtout aux valeurs du Vlaams Belang (99%) suivies de la N-VA (95%).

5. Les personnes entreprenantes à la recherche de réussite

Dans la société idéale de cette catégorie, l’économie et l’emploi constituent les éléments de réussite synonymes de bonheur et de respect. Ces personnes sont assez confiantes dans le fait qu’elles vont avoir un avenir prospère. Elles considèrent plus souvent qu’elles ont un métier pénible et ont des difficultés à trouver l’équilibre entre vie privée et professionnelle.

C’est la N-VA (95%) qui représente le mieux ces valeurs, suivie de l’Open Vld (75%) et du Vlaams Belang (74%). Dix ans auparavant, c’était le Vlaams Belang, l’Open Vld et la Liste De Decker.

6. Les constructeurs passionnés

Ces personnes regardent l’avenir avec optimisme. Elles sont relativement fières de la Belgique et veulent que les autorités investissent dans un enseignement de qualité et dans la création d’emplois. Elles souhaitent un budget à l’équilibre et soutiennent une politique climatique plus forte.

Les partis politiques continuent à avoir des difficultés à correspondre à ces valeurs. Les partis les plus proches sont Groen (70 %) suivie de l’Open Vld. Mais les auteurs concluent que cette catégorie est n’a pas d’équivalent politique.