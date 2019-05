La N-VA devrait être chargée par le Roi d'entamer les discussions, mais qui sera désigné?

Bart De Wever : "Nous avons perdu les élections mais nous restons le premier parti de Flandre" -... « J'ai de mauvaises nouvelles et de bonnes nouvelles », annonce Bart De Wever dans son discours. « Nous avons perdu les élections, c'est clair et net, mais nous restons de loin le premier de Flandre. » La N-VA reste le premier parti en Flandre, mais le parti d'extrême droite Vlaams Belang est le grand gagnant : « Je tiens à le féliciter », ajoute-t-il. Ses estimations sur les résultats en Belgique francophone avant les élections se sont avérés justes : les partis de gauche ont progressé. Le leader de la N-VA veut prendre la main pour former un gouvernement fédéral. « On ne pourra pas former de gouvernement sans majorité du côté flamand », met en garde le président de la N-VA.