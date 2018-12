La motion de méfiance: qu'est-ce que c'est ?

Règles différentes au fédéral

Au niveau fédéral, aucune motion de méfiance n'a encore été déposée. Les règles décrites dans les entités fédérées sont légèrement différentes par rapport au niveau fédéral.

Il n'est pas possible de remplacer par cette voie un ou quelques membres du gouvernement fédéral, car c'est le Roi qui les nomme et révoque. La motion de méfiance ne peut viser que le gouvernement tout entier, et désigne seulement le nom d'un successeur au Premier ministre, qui proposera ensuite au Roi le nom des ministres et des secrétaires d'État à nommer.

La motion ne doit pas nécessairement être constructive, c'est-à-dire proposer un successeur au Premier ministre. Si un tel successeur n'est pas désigné, le Roi peut (ne doit donc pas) dissoudre la Chambre des représentants et provoquer ainsi des élections anticipées.