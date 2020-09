La moitié des couples avec enfants vivant à la maison possèdent deux voitures ou plus

En 2019, 54% des couples avec enfants vivant à la maison possédaient deux voitures ou plus, et 14% de ces ménages disposaient même d'au moins trois véhicules, voitures ou plus, selon des données de Statbel, l'office belge de statistique, publiées jeudi.

A contrario, un tiers des parents de familles mono-parentales ne possèdent pas de voiture et environ la moitié des personnes vivant seules n'ont pas de voiture, tandis que seuls 11% des couples avec ou sans enfants peuvent se débrouiller sans voiture.

C'est la première fois que Statbel examine la possession de voitures par les ménages belges déterminée sur la base des sources administratives. Auparavant, leur nombre ne pouvait être estimé que sur la base d'enquêtes.