La ministre Petra De Sutter veut accorder deux jours de télétravail par semaine aux fonctionnaires fédéraux

"Je veux que l'administration fédérale devienne l'employeur le plus attractif du pays", a déclaré mercredi la ministre de la Fonction publique Petra De Sutter (Groen) en commission de l'Intérieur de la Chambre. Elle y présentait le volet "fonction publique" de sa note d'orientation politique. Parmi les mesures envisagées, la ministre souhaite autoriser le télétravail deux jours par semaine.

Pour faire de l'administration fédérale "le meilleur employeur du pays", la ministre De Sutter entend mettre l'accent sur des procédures de recrutement "plus performantes et plus rapides" et sur "la stratégie d'image de l'employeur" ("Employer Branding"), "en veillant à ce que le secteur public reflète de plus en plus la grande diversité de la société". Une attention particulière sera accordées à certains profils spécifiques tels que les informaticiens, les médecins et les scientifiques.

Pour rendre les processus de recrutement plus rapide, la ministre entend accorder un plus grand degré de décentralisation "pour permettre à chaque institution publique de mieux adapter sa politique de recrutement."

Petra De Sutter envisage en outre d'autoriser deux jours de télétravail par agent et par semaine, "tout en tenant compte du droit à la déconnexion et de l'ergonomie du poste de travail". L'accent sera aussi mis sur l'autonomie et l'évaluation permanente.