La ministre Marghem suit la situation des réacteurs nucléaires "de très près"

La ministre fédérale de l'Energie Marie Christine Marghem "suit la situation de très près", a indiqué vendredi son cabinet sollicité par l'agence BELGA. Engie a confirmé vendredi ce que l'agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN) avait prédit, à savoir que le réacteur Tihange 3 ne sera pas disponible cet hiver, Tihange 2 étant par ailleurs indisponible jusqu'au 31 mai. Du 20 octobre au 28 novembre, la Belgique ne sera approvisionnée que par un seul réacteur, Doel 3.

La ministre a écrit jeudi au gestionnaire du réseau Elia et s'entretient avec lui vendredi afin d'avoir une vue la plus claire possible sur l'ensemble des sources d'électricité disponibles, non seulement le nucléaire mais aussi le photovoltaïque, l'éolien, l'interconnexion... De son côté Elia reste en contact avec Engie; la situation est analysée heure par heure. Rappelons que Marie-Christine Marghem déclarait hier qu'aucun risque de black-out n'était à prévoir.

La ministre MR rappelle qu'Elia avait fait savoir que l'activation de la réserve stratégique n'était pas nécessaire. C'était avant l'annonce de la prolongation de l'indisponibilité de Tihange 3. Mais constituer aujourd'hui une réserve stratégique est "impossible", insiste le cabinet Marghem, car, à part celle de Vilvorde, toutes les centrales au gaz actuellement sur le marché tournent, à l'instar de celle de Drogenbos.

Tihange 2, Tihange 3 et Doel 4 souffrent d'une dégradation du béton dans le bunker sécurisé à côté du réacteur nucléaire. Doel 1 et Doel 2 devraient démarrer les 10 et 31 décembre. Quant à Tihange 1, il fera l'objet d'une révision du 20 octobre au 28 novembre. Seul Doel 3 sera alors opérationnel.