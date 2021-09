La ministre Karine Lalieux veut rassurer : "Un travailleur qui cotise toute sa vie aura droit à une pension digne"

Karine LALIEUX Ministre des Pensions et de l'Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris, est l’invitée de Matin première pour évoquer la réforme des pensions.

L'invité de Matin Première: Karine Lalieux - La réforme des pensions - 03/09/2021 Karine LALIEUX Ministre des Pensions et de l'Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris, est l’invitée de Matin première pour évoquer la réforme des pensions.

La ministre fédérale des Pensions Karine Lalieux (PS) a finalisé sa grande réforme des pensions et doit désormais la présenter auprès des partenaires de la majorité conduite par le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD).

Que contient ce projet qui crispe déjà la Vivaldi ? Notamment une pension minimale à 1500 euros ("nets"), une pension à temps partiel après 42 ans, des pensions anticipées, majorées pour celles et ceux qui ont travaillé plus longtemps… Invitée de Matin Première ce vendredi Karine Lalieux veut d’abord rassurer : "Un travailleur qui cotise toute sa vie, qui participe à la société aura droit à une pension digne. C’est ce que veut ce gouvernement."

Elle concède : "La méfiance à l’égard de notre système de pensions n’a pas arrêté d’augmenter. Pourquoi ? Parce qu’il y a eu une série de réformes, d’effets d’annonce. On est toujours en train de dire aux travailleurs et même aux pensionnés : vous coûtez trop cher on ne saura plus vous payer."

Le gouvernement précédent conduit par Charles Michel (MR) avec la NV-A avait déjà entrepris une réforme : âge légal à 65 ans porté à 66 ans en 2025 et 67 ans en 2030 avec une carrière complète à 45 ans et une pension anticipée possible à 60 ans (mais avec 44 ans de carrière). Karine Lalieux, qui ne remettra pas en question l’âge de départ à la retraite, admet une rupture avec "la manière de travailler" du gouvernement Michel qui fermait "toutes les portes".

Les gens ne pouvaient plus partir de manière anticipée

"Cela veut dire quoi ? Les gens ne pouvaient plus partir de manière anticipée ou doivent partir trop tard mais sont épuisés. Mais alors ils se retrouvent dans une autre branche de la sécurité sociale : le chômage de longue durée, dans des maladies à longue durée, invalides… Il y a un vase communicant qui n’aide pas le taux d’emploi. Ce que je dis aux travailleurs, c’est que nous allons travailler positivement avec vous. Si vous êtes fatigués, vous aurez le choix de partir après 42 ans de carrière, à 60 ans. Mais si vous trouvez la force de travailler, nous mettons des incitants positifs : c’est-à-dire une pension à temps partiel pour qu’ils choisissent leur temps de travail avec un bonus forfaitaire par jour pour les inciter à travailler plus."

Un bonus de deux euros bruts par jour

La ministre l’a dit : un bonus sera versé aux pensionnés qui comptabilisent plus de 42 ans de carrière. Celui-ci sera de deux euros bruts par jour, montant unique quel que soit le type de carrière. "C’est aussi de la justice sociale", affirme Karine Lalieux. "On voit que des gens qui ont les plus petits salaires qui partent plus vite car ils exercent des métiers plus pénibles."

"Si", expose la ministre, "vous avez eu une pension après 42 ans de carrière de 1500 euros, par exemple, avec ce bonus pension, ce sera 1600 euros par mois. Cela veut dire 7% de plus. Si vous avez un salaire de 6000 euros, le bonus sera le même. Je veux remettre de la justice sociale entre les petits et les grands salaires, pour que les pensions de tout le monde soient dignes demain."